Kripto para piyasasının en hacimli stabil coin'i (stablecoin) USDT'nin ihraççısı konumundaki Tether, 2026 yılının ikinci çeyreğinde de güvenli liman yatırımlarına hız kesmeden devam etti.

Şirketin yayımladığı son çeyrek rezerv raporuna göre, haziran sonu itibarıyla portföye 14 ton altın daha eklendi. Bu devasa alım, Tether'i merkez bankaları ve devletler dışındaki en büyük kurumsal altın yatırımcılarından biri olarak daha da sağlam bir pozisyona taşıdı. Toplam altın rezervi 146 ton olurken, portföy değeri de 18,8 milyar dolar oldu.

KÜRESEL BASKILARA RAĞMEN ALIMLAR SÜRÜYOR

İkinci çeyrek boyunca Orta Doğu'da devam eden gerilimler, küresel piyasalarda enflasyonist bir etki yaratarak tahvil getirilerinin yükselmesine yol açtı. Kendinden getiri sağlamayan bir varlık olan altın, yükselen tahvil faizlerinin yarattığı baskı nedeniyle bu çeyrekte değer kaybı yaşasa da Tether'in stratejisi değişmedi. Şirket, dolaşıma soktuğu USDT'ler karşılığında elde ettiği dolarları ABD Hazine tahvilleri ve altın gibi sağlam varlıklara yatırarak gelir elde etme modelini sürdürüyor.

ALIM TEMPOSU YENİDEN İVME KAZANDI

Tether, son bir yılı aşkın süredir altın piyasasının en agresif bireysel/kurumsal alıcıları arasında başı çekiyor. Şirketin alım grafiğinde dalgalanmalar gerçekleşti.

2026 yılının ilk çeyreğinde 6 tona gerileyen alım, ikinci çeyrekte 14 tona yükselmesi dikkat çekti. İkinci çeyrekte alım hızının yeniden artmasındaki en büyük itici gücün, USDT ihracındaki büyüme olduğu belirtiliyor. Piyasaya sürülen yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni USDT, şirketin altın yatırımlarını finanse etmesine doğrudan katkı sağladı.