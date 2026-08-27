Yeniçağ Gazetesi
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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın

Bursa İnegöl’de üç ay önce mühürlenen boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane kullanılamaz hale gelirken bitişikteki üç iş yerinde hasar oluştu, park halindeki bir minibüs yandı.

Kaynak: DHA
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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 1

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dronla görüntülenen yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki 3 iş yerinde hasar oluştu, bir minibüs yandı.

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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 2

Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20'nci Sokak’taki duvar boyası üretimi yapılan imalathanede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 3

İçeride bulunan boyaların alev almasıyla yangın, kısa sürede büyüyerek tüm imalathaneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 4

Yangına 8 araç ve 15 itfaiye eriyle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 5

Yangında boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı çevredeki 3 iş yerinde de hasar oluştu. İş yerinin önünde park halinde bulunan 06 S 9198 plakalı minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı iş yerinin yanındaki oto tamirhanesinde bulunan 'Kirli' isimli yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevlerin sardığı iş yeri dron ile görüntülendi.

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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 6

Öte yandan, yangının çıktığı boya imalathanesinin yaklaşık 3 ay önce belediye ekiplerince faaliyetine son verilerek mühürlendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 7
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Üç ay önce mühürlenmişti: Bursa’da boya imalathanesinde yangın - Resim: 8
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