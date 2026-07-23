Karataş ilçesindeki Bahçe Halk Plajı’nda denize giren M.Ö., H.Y. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşları, bir süre sonra dalgalara kapılarak suda sürüklenmeye başladı.

ÜÇ arkadaş dalgalara kapıldılar: İkisi bir daha dönemedi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildekilerin de yardımıyla 3 kişi sudan çıkarıldı.

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Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişiden M.Ö. ve H.Y., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

ÜÇ arkadaş dalgalara kapıldılar: İkisi bir daha dönemedi - Resim : 3

ÜÇ arkadaş dalgalara kapıldılar: İkisi bir daha dönemedi - Resim : 4