Son iki ayda Uber uygulaması adı altında yapılan kredi kartı dolandırıcılığı vakaları, ülke genelinde alarm verici seviyelere ulaştı.

Onlarca vatandaş, banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini öğrenerek büyük mağduriyet yaşadı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların hesaplarından gerçekleştirilen işlemler, "Uber Pending" açıklamasıyla Londra merkezli olarak kaydedildi. Çekilen tutarlar genellikle Dolar ve İngiliz Sterlini cinsinden olup, Türk Lirası karşılığı 10 ila 15 bin TL arasında değişiyordu.

Vatandaşlar, bu usulsüz işlemleri bankalardan gelen SMS bildirimleri sayesinde fark etti ve hemen harekete geçti.

MAĞDURLAR HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Durumu anlayan mağdurlar, kredi kartlarını derhal iptal ettirdi ve bankalara itiraz dilekçeleri sundu.

Ancak bankalar, işlemlerin provizyon aşamasında olduğunu belirterek, inceleme ve iade sürecinin yaklaşık iki ay sürebileceğini ifade etti.

YAŞANANLARI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan N.K., yaşananları şöyle aktardı:

"Normalde bu tür harcamalarda bankanın benden onay istemesi gerekir, ancak öyle olmadı. Garip olan şu ki hayatımda hiç Uber kullanmadım ve uygulaması yok."

Yetkililer, vatandaşları kredi kartı bilgilerini korumaları ve şüpheli işlemleri hemen bildirmeleri konusunda uyarıyor.