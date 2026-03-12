Türkiye Güreş Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun duyurusuna göre, Zrenjanin kentinde gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 92 kiloda mindere çıkan Fatih Altunbaş, finalde Azerbaycanlı Ali M. Tcokaev’e yenilerek gümüş madalya elde etti.

Ahmet Yağan ise 86 kilo finalinde Rus rakibi Bozigit Islamgereev karşısında 2-1 mağlup oldu ve gümüş madalyayla kürsüye çıktı.

Serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, Moldovalı Vasile Marcu’yu 2-1 yenerek bronz madalyaya ulaştı. 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl da Gürcü rakibi Aleksandre Abramishvili’yi 14-4 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Türkiye’nin şampiyonadaki toplam madalya sayısı 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5’e yükseldi.