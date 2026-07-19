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U20 Erkek Milli Basketbol Takımı, 2026 FIBA U20 Avrupa Şampiyonası 5-6'ncılık klasman maçında Yunanistan'a 73-56 mağlup oldu.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılaşmaya dengeli başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 15-15 eşitlikle tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte rakibinin 25-10'luk serisine engel olamayan milliler, soyunma odasına 40-25 geride girdi. İkinci yarıda farkı kapatamayan Türkiye, parkeden 73-56'lık mağlubiyetle ayrıldı.

ÖMER KUTLUAY ÖNE ÇIKTI

Milli takımda Ömer Kutluay 14 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle takımın en skorer ismi olurken, Yağız Aksu 13 sayı, Salih Altuntaş 10 sayı ve Yiğit Gökay Kaba 9 sayıyla mücadele etti.

TURNUVAYI 6'NCI SIRADA BİTİRDİ

Bu sonucun ardından U20 Erkek Milli Basketbol Takımı, 2026 FIBA U20 Avrupa Şampiyonası'nı altıncı sırada tamamladı.