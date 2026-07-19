U20 Erkek Milli Basketbol Takımı, 2026 FIBA U20 Avrupa Şampiyonası 5-6'ncılık klasman maçında Yunanistan'a 73-56 mağlup oldu.

U20 Millilerimiz FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı - Resim : 1

İKİNCİ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılaşmaya dengeli başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 15-15 eşitlikle tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte rakibinin 25-10'luk serisine engel olamayan milliler, soyunma odasına 40-25 geride girdi. İkinci yarıda farkı kapatamayan Türkiye, parkeden 73-56'lık mağlubiyetle ayrıldı.

U20 Millilerimiz FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı - Resim : 2

ÖMER KUTLUAY ÖNE ÇIKTI

Milli takımda Ömer Kutluay 14 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle takımın en skorer ismi olurken, Yağız Aksu 13 sayı, Salih Altuntaş 10 sayı ve Yiğit Gökay Kaba 9 sayıyla mücadele etti.

U20 Millilerimiz FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı - Resim : 3

TURNUVAYI 6'NCI SIRADA BİTİRDİ

Bu sonucun ardından U20 Erkek Milli Basketbol Takımı, 2026 FIBA U20 Avrupa Şampiyonası'nı altıncı sırada tamamladı.

U20 Milli Takımı Hırvatistan'ı devirip 5.'lik maçına çıkmaya hak kazandıU20 Milli Takımı Hırvatistan'ı devirip 5.'lik maçına çıkmaya hak kazandıSpor