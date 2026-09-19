U19 PAF Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
OĞUZHAN ERTEM'DEN 5 DAKİKADA 2 GOL
Trabzonspor'u öne geçiren isim 34. dakikada Oğuzhan Ertem oldu. Genç futbolcu yalnızca 5 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetti. Galatasaray 45. dakikada farkı bire indirdi.
İlk yarıyı 2-1 önde kapatan ev sahibi Trabzonspor Yiğithan Çubukcu'nun 76. dakikada attığı golle skoru tayin etti ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.