18 Yaş Altı Türkiye U18 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ikinci maçında Ermenistan U18 Milli Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

İLK YARI GOLLERİ BELİRLEDİ

Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Ermenistan, 17. dakikada Kayki Asiryan’ın golüyle öne geçti.

Bu gole Milliler, 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL YOK

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

GRUPTA SON MAÇ KOSOVA

Grubun diğer karşılaşmasında Kosova U18 Milli Takımı, Cebelitarık U18 Milli Takımı’nı 7-0 mağlup etti.

U18 Milliler, gruptaki son maçında 30 Mart’ta Kosova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bu mücadeleyi kazanarak grubu lider tamamlaması halinde gelecek sezon A Ligi’ne yükselme hakkı elde edecek.