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Kaynak: Haber Merkezi

FIBA 2026 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Kız Milli Basketbol Takımı, kaybedenin B Ligi'ne düşeceği kritik karşılaşmada İsveç'i 80-77 mağlup etti.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nı 13. sırada tamamlayarak A Ligi'ndeki yerini korudu.

SKOR YÜKÜNÜ AYŞE DEMİRER ÇEKTİ

Millilerde Ayşe Demirer 21 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Degne Çınar 14, Esma Tanrıverdi ve Azra Tura ise 12'şer sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, ilk bölümde üstünlüğü yakalasa da ilk periyodu 25-23 geride kapattı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren milliler, soyunma odasına 43-37 önde girdi.

İsveç, üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçirerek son periyoda 60-56 üstün başladı. Son bölümü büyük heyecana sahne olan mücadelede Esma Tanrıverdi'nin kritik serbest atışlarıyla öne geçen Türkiye, son saniyelerde İsveç'in üçlük denemesinden yararlanamamasıyla parkeden 80-77 galip ayrıldı.

A Ligi'ndeki yerini korudu

Bu galibiyetle küme düşme tehlikesini bertaraf eden 18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, organizasyonu 13. sırada tamamladı ve gelecek sezon da A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde etti.