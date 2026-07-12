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Kaynak: İHA

Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

MİLLİLER FİNALE KADAR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Grup aşamasında oynadığı yedi karşılaşmanın tamamını kazanarak lider olarak yarı finale yükselen Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde güçlü rakibi İtalya'ya direnemeyen milliler, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

ÜÇ MİLLİ OYUNCUYA BİREYSEL ÖDÜL

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde üç milli voleybolcu da performanslarıyla turnuvanın en iyileri arasında yer aldı.

Lal Lüleci "En İyi Libero", Ecrin Selis Türkyaşar "En İyi Smaçör" ve Aylin Uysalcan ise "En İyi Pasör Çaprazı" ödülünün sahibi oldu.