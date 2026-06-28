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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 21-18 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan Türkiye, üçüncü çeyreğini 63-50 önde geçtiği karşılaşmayı 87-66 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP PORTO RIKO

Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda ikinci galibiyetini aldı. Slovenya ise ikinci yenilgisini yaşadı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 30 Haziran Salı günü Porto Riko ile yapacak.