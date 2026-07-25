Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosova'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

ARNAVUTLUK'A SET VERMEDİLER

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki son maçında Arnavutluk'u 25-5, 25-9 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle noktaladı.

5 MAÇTA 5 GALİBİYETLE ZİRVEYE ÇIKTI

Turnuvada oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazanan Türkiye, 14 puan toplayarak Balkan şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekibin ardından 13 puanlı Karadağ ikinci sırada yer aldı.

Milliler, şampiyona boyunca Moldova, Kosova ve Bulgaristan'ı 3-0, Karadağ'ı ise 3-2 mağlup ederek finale namağlup geldi.

ÜÇ MİLLİ OYUNCUYA BİREYSEL ÖDÜL

Türkiye'nin şampiyonluğunda önemli rol oynayan sporculardan Nejla Guzonjic 'En İyi Orta Oyuncu', Çağla Çağalayandere 'En İyi Pasör Çaprazı' ve Ecrin Selin Türkyaşar ise turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu (MVP)' seçildi.