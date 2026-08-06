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Kaynak: Haber Merkezi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U17 Erkekler Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden U17 Erkek Millî Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 25-19 ve 25-21'lik skorlarla kazanan milliler, 2-0 öne geçmesine rağmen Bulgaristan'ın üçüncü seti 25-16, dördüncü seti ise 25-11 kazanmasıyla mücadele karar setine taşındı. Beşinci sette yeniden üstünlüğü ele alan ay-yıldızlı ekip, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Toplam 115 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-19, 25-21, 16-25, 11-25 ve 15-11 sonuçlandı.

GRUP LİDERLİĞİ KESİNLEŞTİ

Turnuvadaki ilk maçında Kosova'yı 25-5, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden U17 Erkek Millî Takımı, Bulgaristan galibiyetiyle puanını 5'e yükseltti.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, B Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

RAKİP A GRUBU'NDAN GELECEK

Şampiyonada grup aşamasının tamamlanmasının ardından çapraz eşleşmelere geçilecek.

Buna göre B Grubu lideri olan Türkiye, A Grubu ikincisiyle eşleşecek. A Grubu'nda Romanya, Sırbistan ve ev sahibi Arnavutluk arasındaki sıralama ise son maçların ardından netlik kazanacak.

YARI FİNAL YOLUNDA AVANTAJ ELDE ETTİ

Grup lideri olarak üst tura yükselen U17 Erkek Millî Takımı, çapraz eşleşmede A Grubu ikincisiyle karşı karşıya gelecek. Milliler, bu mücadeleyi kazanması halinde Balkan Şampiyonası'nda finale bir adım daha yaklaşacak.