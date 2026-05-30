Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı kazada savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki motosiklet ile otobüs durağına çarparak durabildi.

Kaza, Taşköprü-Kastamonu kara yolunun Yukarıçayırcık köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu yönünde ilerleyen H.D. yönetimindeki otomobil, U dönüşü yapmak istediği sırada aynı istikamette seyreden başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç karşı şeride geçerek bu kez bir hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

SAVRULAN ARAÇ DURAĞA ÇARPTI

Şiddetli çarpışma sonrası kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklete ve otobüs durağına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler H.D. ve F.S. ile araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.