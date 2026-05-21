Kurbanlık fiyatları açıklandı: En ucuzu bile cep yakıyor

Sektör temsilcileri, kurbanlık canlı kilogram satış fiyatının geçen yıla oranla yüzde 33,3 artış göstererek 300 liradan 400 liraya yükseldiğini, girdi maliyetlerinin ise yüzde 100 arttığını belirtti. Bir zincir markette büyükbaş hisse fiyatı geçen yılki 25 bin 950 liradan bu yıl 34 bin 950 liraya çıkarken; küçükbaş kurban hisselerinde ilk gün için Karaman cinsi 22 bin 950 lira, kıvırcık cinsi ise 27 bin 950 lira olarak listelendi; böylece küçükbaş hisselerinde cinsine göre yüzde 31,1 ile yüzde 43,8 arasında fiyat artışı yaşandı.