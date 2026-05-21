Dini ve kültürel öneminin yanı sıra Türkiye ekonomisinin en dinamik dönemlerinden birini temsil eden Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği cephesinden piyasayı şekillendirecek resmi açıklamalar geldi.
Kurbanlık fiyatları açıklandı: En ucuzu bile cep yakıyor
Ülke genelinde yaklaşık 3,3 milyon kurbanlığın kesileceğinin öngörüldüğünü belirten TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar harcamaların 192 milyar liralık devasa bir ekonomik hacim yaratacağını duyurdu. Sektör temsilcileri bayramda kurban ve et fiyatları hakkında verileri ifade etti.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık canlı hayvan pazarının sadece bir alım-satım işleminden ibaret olmadığını; nakliyeden veterinerlik hizmetlerine, yem sanayisinden kesim organizasyonlarına, deri sanayisinden sakatat ekonomisine kadar zincirleme bir ticari çarkı harekete geçirdiğini vurguladı.
Bu yönüyle her yıl piyasalara can suyu olan bu büyük organizasyonda, 2026 yılı verilerine göre büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı Türkiye genelinde ortalama 411,19 lira, küçükbaş hayvanların ise ortalama 397,61 lira seviyesine ulaştı.
Pazar tezgâhlarında büyükbaş kurbanlıkların fiyat skalası 120 bin lira ile 450 bin lira arasında geniş bir yelpazeye yayılırken, küçükbaş tercih edecek vatandaşlar için bu aralık 15 bin lira ile 45 bin lira olarak belirlendi.
Geçen senenin aynı dönemiyle mukayese edildiğinde canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta yüzde 36,9, küçükbaşta ise yüzde 29,3 oranında yukarı tırmandığı görülürken, mega kent İstanbul'un Avrupa Yakası'nda büyükbaş canlı kilogram fiyatlarının 480 ile 520 lira bandı gibi daha yüksek seviyelerden seyretmesi dikkat çekiyor.
Kurbanlık fiyatlarında yaşanan bu yukarı yönlü ivmelenmenin arkasında ise üreticinin sırtındaki ağır maliyet yükü bulunuyor. . Tarım işçilerinin brüt asgari ücreti yüzde 27 arttı ve 33 bin 30 liraya yükseldi. Saman fiyatı yüzde 106,3’lük artışla ton başına 7 bin 768 lira olurken besi yemi 17 bin 673 liraya, kuru yonca ise 14 bin 910 liraya çıktı. Enerji giderlerinde yaşanan artışlar pazarın lojistik yönünü etkilerken, Kars’tan Ankara’ya hayvan taşıma maliyeti 80 bin liraya kadar yükseldi.
Türkiye genelinde bayram boyunca yaklaşık 3,3 milyon adet hayvanın kesileceği, kurbanlık tedarik bütçesinin tek başına 192 milyar lirayı aşması bekleniyor. Kesim hizmetleri için de yaklaşık 8,2 milyar liralık ek harcama öngörülüyor. Öte yandan üreticiler, bayram sonrasında elde kalan hayvanlara ilişkin Et ve Süt Kurumu’nun açıklayacağı alım politikalarını bekliyor.
Dünya gazetesinin haberine göre diğer sektör temsilcilerinin, ziraat odası başkanlarının ve kurum yöneticilerinin isimleriyle birlikte verdikleri güncel fiyat, maliyet ve oran verilerini içeren özet haber metni şu şekilde:
Sektör temsilcileri, kurbanlık canlı kilogram satış fiyatının geçen yıla oranla yüzde 33,3 artış göstererek 300 liradan 400 liraya yükseldiğini, girdi maliyetlerinin ise yüzde 100 arttığını belirtti. Bir zincir markette büyükbaş hisse fiyatı geçen yılki 25 bin 950 liradan bu yıl 34 bin 950 liraya çıkarken; küçükbaş kurban hisselerinde ilk gün için Karaman cinsi 22 bin 950 lira, kıvırcık cinsi ise 27 bin 950 lira olarak listelendi; böylece küçükbaş hisselerinde cinsine göre yüzde 31,1 ile yüzde 43,8 arasında fiyat artışı yaşandı.
Kars-Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, İstanbul'da 800 kilogram ile 1 ton ağırlığındaki büyükbaşların canlı kilogram fiyatının 420 ile 430 lira arasında değiştiğini, büyükbaş kurbanlıkların toplam fiyatının ise 250 bin ile 500 bin lira arasında seyrettiğini açıkladı. Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney, ilçelerinden yaklaşık 20 kamyon hayvan sevk edildiğini aktararak, kurbanlık büyükbaş canlı kilogram fiyatının 400 lira seviyesinde olduğunu bildirdi.
Diyarbakır Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya, kurbanlık sevkiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10 civarında bir düşüş olduğunu, küçükbaş toplu satışlarında canlı kilogram fiyatının 320 ile 330 lira, büyükbaşta ise 400 lira seviyesinde bulunduğunu kaydetti. Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği eski Başkanı Şahin Köse ile Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım da büyükbaş canlı kilogram fiyatının 400 lira seviyesinde olduğunu onayladı.
Yıldırım, girdi maliyetlerindeki artışın yüzde 100'ün üzerinde olduğunu, geçen yıl 100 lira olan bir hayvanın günlük masrafının 250 liraya, 400 lira olan bir çuval yemin fiyatının ise 950 liraya yaklaştığını ekledi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, kurbanlık fiyatlarında ve vekaleten kurban hisse bedellerinde geçen yıla göre ortalama yüzde 30,6 oranında (genel olarak yüzde 27 ile yüzde 33 arasında) bir artış tespit ettiklerini beyan etti.
Son olarak Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal, Türkiye genelinde 313 şubeyle makbuz karşılığında kurban derisi alım faaliyeti göstereceklerini duyurdu.