ABD-İsrail ile İran savaşının Türkiye'deki tarımsal girdi piyasalarını çok sert etkilemişti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında yaşanan çatışma sonrasında başta üre olmak üzere gübre fiyatlarında bir anda yüzde 40'lara varan artışlar yaşandığını söyledi.

GÜBREDEKİ ACI VERİLER

Küresel enerji, gübre ve tarımsal gıda sistemlerine yönelik risklerin arttığını belirten Bayraktar, gübre fiyatlarına ilişkin detaylı bilgileri şu şekilde verdi:

"Savaş öncesinde kalsiyum amonyum nitrat gübresinin tonu 16 bin 48 lira iken savaş sonrasında yüzde 26,5 artarak 20 bin 295 liraya yükseldi. Amonyum sülfat gübresi yüzde 23,3 artarak 17 bin 439 liraya, ÜRE gübresi yüzde 19,5 artışla 31 bin 124 liraya, DAP gübresi yüzde 9,6 artışla 38 bin 943 liraya ve '20.20.0' kompoze gübresi yüzde 8,3 artışla 25 bin 888 liraya yükseldi. Doğru zamanda ve doğru miktarda yapılan gübrelemenin bitkisel üretimde verim artışlarına yaptığı katkı aşikardır. Çiftçilerimizin maliyet artışları nedeniyle yeterli gübre alamayacak olma ihtimali, üretimde verim düşüşüne ve olağanüstü maliyet artışlarına yol açabilir. "

"MAZOTTAN VERGİ ALINMAMALI"

Çiftçilerin çoğunun deposunda gübre olmadığına parmak basan Bayraktar, uygulanacak gübrelerin büyük bölümünün yüksek fiyatlardan satın alınacağını belirtti. Savaş sebebiyle tarımsal ürün arzında azalma olacağına ve tüketici fiyatlarının da bundan etkileneceğine işaret eden Bayraktar, "Bu süreçte gübre piyasalarının düzenlenmesi için birtakım önlemler alındı. Gübre ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması, gübre ihracatının yasaklanması ve 10 yıldır yasak olan yüzde 33'lük amonyum nitrat gübresinin kullanıma açılması gibi adımlar, olumlu hamlelerdir. Fakat buradaki kritik nokta çiftçilerimizin gübreyi satın alabilmesidir. Yani fiyatların makul düzeyde olmasıdır” dedi.

Bayraktar son olarak mazotta da benzer bir durumun yaşandığına değinerek, iktidara çağrıda bulundu. Bayraktar, “Savaş öncesi litresi 61 lira 41 kuruş olan mazotun fiyatı savaşın ardından yüzde 22,3 artarak 75 lira 12 kuruşa yükseldi. 80 liraya dayanan mazotun litre fiyatının yaklaşık yüzde 40'ı vergiden oluşuyor. TZOB olarak mazot konusundaki görüşümüzü yıllardır dile getiriyoruz. Mazot, tarımsal üretimin her aşamasında kullanılan, olmazsa olmaz bir girdidir. Bu sebeple çiftçilerimizin kullandığı mazottan vergi alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.