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Kaynak: AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünü derinden etkileyen ve her geçen yıl şiddetini artıran doğal afetlerin 2026 yılının ilk yarısındaki yıkıcı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bayraktar, 70'ten fazla ilde bizzat sahaya inerek mağdur üreticilerle bir araya geldiğini ve tablonun son derece ciddi olduğunu vurguladı.

KÜRESEL ZARAR 144 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

İklim krizinin tarım üzerindeki baskısının tüm dünyada hissedildiğine dikkat çeken Bayraktar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerini paylaştı. Rapora göre; 1990'lı yıllarda doğal afetlerin küresel tarım sektörüne verdiği yıllık ortalama zarar 64 milyar dolar seviyesindeyken, günümüzde bu rakam 144 milyar dolara sıçradı.

1991-2023 yılları arasındaki toplam zarar ise dudak uçuklatan cinsten: Tam 3,26 trilyon dolar! Son 30 yılda doğal afetler sebebiyle 4,6 milyar ton tahıl, 2,8 milyar ton meyve ve sebze ile 900 milyon ton et ve süt ürünü zayi oldu.

TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK YIKIM SELDEN GELDİ

Türkiye özelinde tarımsal açıdan "afet yılı" olarak anılan 2025'in ardından, 2026'da da tablonun düzelmediğini belirten Bayraktar, yılın ilk 6 ayında 900 bin dekar tarım alanının hasar gördüğünü açıkladı. Zarar gören alanların yaklaşık yarısı sel ve su baskınlarına maruz kaldı.

2026'nın İlk 6 Ayında Afetlerin Görüldüğü İl Sayıları:

Afet Türü Görüldüğü İl Sayısı Sel ve Su Baskını 28 Don 22 Aşırı Yağış 14 Dolu 14 Fırtına 9 Aşırı Kar Yağışı 9 Heyelan 6 Hortum 6

Afetlerin yalnızca ürün kaybı yaratmadığını vurgulayan Bayraktar, üreticinin sezon boyunca toprağa döktüğü tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik harcamalarının da sular altında kaldığını ifade etti.

SİGORTASIZ ÇİFTÇİ İÇİN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Bereketli geçmesi beklenen 2025-2026 sezonunun, afetzede çiftçiler için geçerli olmadığını hatırlatan TZOB Başkanı, tarım sigortası primlerinin yüksekliğine dikkat çekti.

Çiftçilerin düşük gelirleri nedeniyle devlet desteğine rağmen sigorta yaptıramadığını belirten Bayraktar, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Sigortası olan üreticilerimizin zararları karşılanacaktır. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz ciddi mağduriyet yaşıyor. Durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin yanında olunmalı ve acil nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları derhal yapılandırılmalıdır. 'Bereketli bir sezon' diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir."