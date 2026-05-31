Bayraktar, Rize’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Ata Tohumu Fidan Dağıtımı etkinliğinde yaptığı konuşmada, son 15 yılda çiftçilere yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ziraat odaları aracılığıyla yaklaşık 1 milyon çiftçiye eğitim verildiğini belirten Bayraktar, bu sayının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yaklaşık 500 kırsal kalkınma projesinin hayata geçirildiğini dile getiren Bayraktar, çiftçiliğin zorluklarına dikkat çekti. Son dönemde yaşanan yoğun yağışların üretimi artırabileceğini ancak sel ve taşkınlar nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyledi.

GENÇLER İÇİN TEŞVİK ÇAĞRISI

Gençlerin tarım sektörüne kazandırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, bu kapsamda teşviklerin artırılmasını talep ettiklerini belirtti. Özellikle sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasının önemli bir adım olacağını dile getirdi.

“ÇAYKUR’UN FİYATI TABANDIR, ALTINA İNİLMEMELİ”

ÇAYKUR’un açıkladığı çay alım fiyatının taban fiyat olduğuna dikkat çeken Bayraktar, özel sektöre çağrıda bulundu. “ÇAYKUR bir fiyat açıkladığında bu tavan değil taban fiyattır. Özel sektör bunun üstüne çıkmalı, altına inmeye çalışmamalı” dedi.

Çiftçinin emeğinin korunması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, üretici üzerinden kazanç sağlayan herkesin çiftçiye karşı sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Bayraktar, katılımcılara fidan dağıttı. Etkinliğe Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile çok sayıda vatandaş katıldı.