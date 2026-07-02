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Bayraktar’ın açıklamasına göre, haziranda markette takip edilen 38 ürünün 21’inde fiyat artışı, 17’sinde ise düşüş görüldü.

MARKETLERDE EN ÇOK ZAMLANAN ÜRÜNLER

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81 ile çilek oldu. Çileği sırasıyla şu ürünler takip etti:

Havuç: Yüzde 52,2

Kabak: Yüzde 32,8

Kuru soğan: Yüzde 32,5

Patates: Yüzde 24,7

Öte yandan marketlerde en çok düşen ürün yüzde 37,8 ile domates olurken, bunu karpuz, nohut, kuru üzüm ve yumurta izledi.

ÜRETİCİ-MARKET FİYAT FARKI REKOR KIRDI

Üretici ile market arasındaki fiyat makası özellikle bazı ürünlerde devasa boyutlara ulaştı. En yüksek fark yüzde 379,3 ile elmada görüldü. Bu fark şu ürünlerde de çok yüksek seviyelerde:

Havuç: Yüzde 284,2

Çilek: Yüzde 283,5

Yeşil fasulye: Yüzde 251,3

Kiraz: Yüzde 246,9

Rakamlarla Tablo:

Elma (üretici 18,75 TL → market 89,87 TL) 4,8 kat

Havuç (22,50 TL → 86,45 TL) 3,8 kat

Çilek (43 TL → 164,91 TL) 3,8 kat

Yeşil fasulye (46,25 TL → 162,45 TL) 3,5 kat

Kiraz (57,50 TL → 199,48 TL) 3,5 kat

ÜRETİCİ TARAFINDA DURUM

Üreticide 30 ürünün 12’sinde fiyat artışı, 9’unda düşüş yaşanırken, 9 üründe fiyat değişmedi.

En çok düşen: Karpuz (Yüzde 54,8), domates (Yüzde 43,3)

En çok artan: Kabak (Yüzde 112,5), havuç (Yüzde 50), patlıcan (Yüzde 47,4)

Bayraktar, fiyat hareketlerini şöyle açıkladı: Seralarda sezonun bitmesiyle kabak, patlıcan, sivri biber gibi ürünlerde arz azalırken, domates ve karpuzda yeni hasat bölgelerinin devreye girmesi fiyatları düşürdü. Yazlık patateste yağış kaynaklı bozulmalar, havuçta ise turizm sezonu talebi fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

GİRDİ MALİYETLERİ

Haziranda gübre, yem, elektrik ve tarım ilacı fiyatları artarken, mazot fiyatı ise düştü.

TZOB’un verileri, yaz aylarında market fiyatlarının vatandaşın cebini nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle çilek, elma, havuç ve kiraz gibi ürünlerdeki yüksek zamlar ve üretici-market makası, hem tüketicileri hem de üreticileri zorlamaya devam ediyor.