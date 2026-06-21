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Türkiye genelinde tarım üreticileri, yüksek girdi maliyetleri, mazot ve gübre zamlarıyla boğuşurken bir darbe de iklim krizinin tetiklediği sel, don ve dolu felaketlerinden yedi. Tarım arazilerinde yaşanan yıkımı yerinde incelemek üzere Afyonkarahisar’a bağlı Çıkrık beldesine gelen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk tarımının ve üreticisinin içine düştüğü acı tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi.

Bayraktar, afetlerin son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak tarım sektörüne fevkalade büyük darbeler indirdiğini, 2025 yılındaki kuraklık ve 65 vilayeti vuran don felaketinin ardından 2026 yılında da felaket zincirinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

TARLALARDA 3 METRE SU GÖRDÜK

2026 yılının ilk yarısında düşen yağışların tüm bölgelerde yıkıcı etkilere yol açtığına dikkat çeken Şemsi Bayraktar, nisan ayında geçen yıla göre yüzde 75 artan yağışların, mayıs ayında yüzde 95 oranında bir patlama yaptığını belirtti. Mayıs ayının son 33 yılın en fazla yağış alan dönemi olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden TZOB Başkanı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl büyük bir kuraklık yaşadık. Bu yıl gelen yağışlar bazı bölgelerde bereket getirirken, maalesef birçok bölgede de sel felaketine sebebiyet verdi. Gezdiğim illerde tarlalarda tam 3 metre su gördük. Tarımsal üretim bundan çok ağır darbe aldı. Selin arkasından dolu felaketleri başladı. Bütün bu afetler sadece bitkisel ürünlere zarar vermiyor; tarımsal üretimde alın teri döken çiftçilerin gelirlerini de tamamen yok ediyor. Toprağa gömdükleri girdilerini, borçla aldıkları mazotu, gübreyi, ilacı sular ve dolu alıp götürüyor."

BORÇLAR ALTINDA EZİLEN ÇİFTÇİYE ACİL "ANKARA" MÜJDESİ ŞART

Yapılan ilk tespitlere göre sadece Afyonkarahisar genelinde 66 bin dekar alanın haritadan silindiğini ve 2 bin 800 çiftçinin bu afetten doğrudan etkilendiğini söyleyen Bayraktar, tarım sigortası (TARSİM) havuzunun sigortalı üreticilerin zararlarını en kısa sürede tazmin edeceğini belirtti. Ancak asıl tehlikenin sigorta yaptıramayan büyük çiftçi kitlesinde olduğunu kaydeden Bayraktar, hükümete ve bankalara şu hayati çağrıyı yaptı:

"TARSİM'e kayıtlı olmayan, ekonomik imkansızlıklardan ötürü sigorta yaptıramamış çok sayıda çiftçimiz var. Bu çiftçinin eli kolu bağlı, bütün bankalara, özel ve kamu bankalarına gırtlağına kadar borcu var. Bu çiftçinin sahada kalması, tarladan çekilmemesi, üretime devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde şehirlerde gıda fiyatları daha da fırlayacak. TARSİM kapsamı dışında kalan bu üreticilerimiz için tıpkı daha evvel don felaketinde yapıldığı gibi acil hükümet destekli nakit yardımı talep ediyoruz. Bütün banka borçlarının uzun vadeli olarak yapılandırılması fevkalade önemli. Bu çiftçilerimiz için bir can suyu isteyeceğiz. Bununla ilgili Ankara'da bakanlıklar nezdinde girişimlerimiz ve çalışmalarımız durmaksızın devam edecek."

Afyonkarahisar’daki tarihi arzi incelemesinde TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'a, Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, ilçe ziraat odası başkanları, Çıkrık Belediye Başkanı İbrahim Çetinaktı ve ürünleri sel suları altında kalıp gözyaşı döken çok sayıda mağdur üretici de eşlik etti.