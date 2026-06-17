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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Zehra Güneş'in sağlık durumu netlik kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Voleybol Milletler Ligi (VNL) Ankara Etabı öncesinde milli oyuncunun yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi açıklama yayımladı.

ZEHRA GÜNEŞ'E LOMBER DİSKOPATİ TEŞHİSİ

Federasyondan yapılan açıklamada, İstanbul kampı sırasında bel ağrısı şikayetleri bulunan Zehra Güneş'in detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda milli voleybolcuda "lomber diskopati" tespit edildiği ifade edildi.

TVF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ağrılarında belirgin rahatlama sağlanan oyuncumuzun, takım antrenmanları ve maç temposuna adaptasyon süreci devam etmektedir. Oyuncumuzun mevcut durumu sağlık ekibimiz tarafından günlük olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği, oyuncumuzun fiziksel durumunun müsabaka gerekliliklerini karşılayacak seviyeye ulaşması halinde, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin ortak değerlendirmesi doğrultusunda belirlenecektir."