Yılbaşında ekrana gelen yapımlar kadar alınan reytingler de dikkatle takip ediliyor.

Yeni bir yıla giriş yaparken artık bir televizyon klasiği haline gelen ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’, izleyiciyi âdeta ekrana kilitliyor. Jüri koltuğunda bu sene Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok’un oturduğu yarışmanın sunuculuğunu Acun Ilıcalı yaptı. ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’, Total’de 8.11, AB’de 9.92 ve ABC’de 9.09 reyting alarak zirvede yer aldı. Eğlence temposu bir an bile düşmezken sürpriz düetler, bol kahkahalı sohbetler ve sahnedeki dikkat çeken performanslar, geceye damga vurdu. Şarkı söyleyenlerin sergilediği şovlar kadar jürilerin takımlarına katmak istedikleri ünlü isimler için verdikleri tatlı mücadele de ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı.

Tüm performansların ardından yapılan büyük oylama sonucunda hem stüdyodaki izleyicilerden hem de halktan en yüksek beğeniyi alan Gupse Özay, ilk kez jüri olduğu ‘O Ses Türkiye’de şampiyon oldu. Bu yıl da geleneği bozmayan TV8, gecenin kazananı olarak kayıtlara geçti.

Kader İkizler’in dijital yayın hamlesi

Kadınca TV, dijital yayıncılıkta kendine özgü dili ve net vizyonuyla dikkat çekiyor. Kadın bakış açısını merkeze alan ama sınırlarını yalnızca kadın izleyiciyle çizmeyen platformun, kapsayıcı yayın anlayışıyla dijitalde sağlam bir yer edindiği görülüyor.

Kadınca TV’nin kurucusu Kader İkizler, içerik üretiminde güçlü bir dijital dil kurmaya odaklanmış. Ece Erken ve Özge Ulusoy gibi izleyiciyle bağı güçlü olan isimlerle yapılan programlar da bu yaklaşımın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kadınca TV’de ekran önü kadar anlatılan hikâyenin tonu ve samimiyeti de önem taşıyor.

Konuk seçiminde nicelikten çok nitelik öne çıkıyor. Kendi alanında üretken, etik duruşu olan ve izleyiciye gerçekten bir şey söyleyebilen isimler tercih ediliyor. Bu da, Kadınca TV’yi dijital yayıncılıkta ‘görünür’ olmaktan öte, ‘güven veren’ bir mecra haline getiriyor.

Kaleminden dökülenleri anlatacak

Bazı isimler vardır; sadece yaptıklarıyla değil, hayata bakışlarıyla da iz bırakır. Leyla Keser de bu isimlerden biri. Televizyonculuk serüveni, 6 Şubat depremi öncesinde Malatya’da sunduğu televizyon programlarıyla şekillendi. Ekran önü deneyimi, güçlü iletişimi ve izleyiciyle kurduğu samimi bağ, onu kısa sürede tanınan bir yüz haline getirdi. Ancak Leyla Keser için anlatmak yalnızca ekranla sınırlı kalmadı, yazmak her zaman hayatının merkezinde oldu.

Bugünlerde ise, yeni bir dönemin eşiğinde. Kendi yazdığı metinlerden yola çıkarak hazırladığı projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Leyla Keser; bilgi, deneyim ve ilhamı samimi bir dille paylaşmak amacıyla konuklar ağırlayıp alanında uzman isimlerle röportajlar yapacak.

Girişimci ruhu, çok yönlü yapısı ve bitmeyen merakıyla her alanda var olmayı seven bir isim olan Leyla Keser; enerjik, pozitif ve üretken kişiliğiyle tanınıyor.