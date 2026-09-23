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Kaynak: AA

Kurum tarafından paylaşılan yazılı duyuruda; TV+'ın yeni dönemde S Sport, S Sport 2, tabii spor, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarını bünyesinde barındırarak sayısız dev organizasyona ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Basketbol Avrupa Ligi'ne (EuroLeague), grand slam tenis turnuvalarından MotoGP Dünya Şampiyonası'na kadar birçok organizasyon, yıl boyunca TV+ ekranlarına geliyor.

TV+'nın "dört ekrandan erişim", "yedi güne kadar geri al izle" ve "kaydet izle" gibi özellikleriyle farklı branşlardaki karşılaşmalar, her an her yerden takip edilebiliyor. İzleyiciler, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının karşılaşmaları ile Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen Türk yıldızlarının maçlarının aynı saatlere denk gelmesi durumunda, kaçırdıkları maçları daha sonra seyredebiliyor.

Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın da mücadele ettiği EuroLeague'de yeni sezon 24 Eylül'de, NBA'de ise 20 Ekim'de başlayacak. Her iki organizasyon da S Sport ve S Sport 2 üzerinden izlenebilecek. NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün performansı da takip edilebilecek.

UEFA organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin seçili karşılaşmaları tabii spor üzerinden yayınlanırken, İngiltere Federasyon Kupası'nın seçili maçları da TV+'nın futbol ekranında yer alıyor.

İspanya La Liga ve İtalya Serie A karşılaşmaları S Sport kanallarında izleyiciyle buluşurken, Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'in yanı sıra İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun Inter, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in Juventus formasıyla vereceği mücadeleler de sezon boyunca TV+'da takip edilebilecek.

TV+'nın içerik seçkisinde basketbol ve futbolun yanı sıra UFC, MotoGP ve Voleybol Milletler Ligi de yer alıyor. Wimbledon Tenis Turnuvası S Sport kanallarından, Fransa Açık (Roland Garros) ile Amerika ve Avustralya Açık Tenis Turnuvaları ise Eurosport 1 ve Eurosport 2 üzerinden sporseverlerle buluşuyor.