Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu TV sunucusu Ömer Yılan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun kent girişinde meydana geldi. Ömer Yılan idaresindeki 16 ZE 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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Kazada ağır yaralanan sürücü Yılan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.