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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu TV sunucusu Ömer Yılan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun kent girişinde meydana geldi. Ömer Yılan idaresindeki 16 ZE 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Yılan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.