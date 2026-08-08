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Kaynak: AA

Türkiye’de uydu üzerinden televizyon ve radyo yayınlarını takip eden milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. TÜRKSAT AŞ, hizmet ömrünün sonuna yaklaşan Türksat 3A uydusundaki yayınların şirketin filosunda bulunan daha yüksek kapasiteli uydulara taşınacağını açıkladı.

2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A’daki aktarım işlemi, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirilecek. TÜRKSAT, geçiş sırasında yayınların sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli teknik hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

ÇANAK ANTENLERİN YÖNÜ DEĞİŞMEYECEK

Yayınların aktarılacağı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması nedeniyle kullanıcıların çanak antenlerinin yönünü değiştirmesine veya yeni ekipman satın almasına gerek olmayacak.

Aktarımın ardından SD ve HD televizyon yayınlarının mevcut formatlarında devam edeceği, yayınların aynı uydu antenleri üzerinden izlenebileceği belirtildi.

KİMLER KANAL ARAMASI YAPACAK?

TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) desteğine sahip televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek. Bu cihazları kullananların herhangi bir ayar değiştirmesine veya manuel kanal araması yapmasına gerek kalmayacak.

TKGS desteği bulunmayan eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarını kullananların ise geçiş tamamlandıktan sonra televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmek için yeniden kanal taraması yapması gerekecek.

MANUEL TARAMA İÇİN FREKANSLAR AÇIKLANDI

TÜRKSAT, manuel tarama yapması gereken kullanıcılar için güncel bilgileri de paylaştı. Buna göre uydu alıcılarına 12380 MHz dikey (V), 27500 sembol oranı, FEC 3/4 veya 12423 MHz yatay (H), 30000 sembol oranı, FEC 3/4 bilgilerinden biri girilerek şebeke taraması gerçekleştirilebilecek.

4K YAYINLAR İÇİN ALTYAPI GÜÇLENECEK

TÜRKSAT, yeni uyduların daha yüksek sinyal gücü ve kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekti. Aktarımla birlikte uydu kapasitesinin daha verimli kullanılması, yayın altyapısının güçlendirilmesi ve gelecekte 4K/Ultra HD gibi yüksek çözünürlüklü yayınların daha yaygın hale gelmesine uygun altyapının oluşturulması hedefleniyor.