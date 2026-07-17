TV+, yaz sezonunda kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini ekleyerek Açık Hava Sinema Gecelerini yeniden başlatıyor. Yapı Kredi bomontiada ve Terminal Kadıköy'de bulunan Paribu Art'ta gerçekleştirilecek gösterimlerde, temmuz ayından eylül ayına kadar birçok sevilen film izleyicilerle buluşacak.
BOMONTİADA'DA HER SALI SİNEMA KEYFİ
2017 yılından bu yana düzenlenen Yapı Kredi bomontiada gösterimleri bu yıl 21 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında her salı akşamı gerçekleştirilecek.
Gösterim programı ise şöyle:
21 Temmuz: DJ Ahmet
28 Temmuz: Wonka
4 Ağustos: The Fabelmans
11 Ağustos: IF
18 Ağustos: Instant Family
25 Ağustos: Lion
1 Eylül: Tetris
8 Eylül: Finch
PARİBU ART'TA HER PERŞEMBE FARKLI FİLM
Terminal Kadıköy'de yer alan Paribu Art'taki açık hava gösterimleri ise 23 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında her perşembe düzenlenecek.
Program kapsamında izleyiciler şu filmlerle buluşacak:
23 Temmuz: One Battle After Another
30 Temmuz: Tetris
6 Ağustos: Finch
13 Ağustos: Lion
20 Ağustos: Barbie
27 Ağustos: Materialists
3 Eylül: Interstellar
10 Eylül: The Drama
TV+, yaz boyunca düzenleyeceği Açık Hava Sinema Geceleri ile sinemaseverlere yıldızların altında film izleme deneyimi sunmayı hedefliyor.