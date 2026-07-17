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Kaynak: AA / DHA / İHA

TV+, yaz sezonunda kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini ekleyerek Açık Hava Sinema Gecelerini yeniden başlatıyor. Yapı Kredi bomontiada ve Terminal Kadıköy'de bulunan Paribu Art'ta gerçekleştirilecek gösterimlerde, temmuz ayından eylül ayına kadar birçok sevilen film izleyicilerle buluşacak.

BOMONTİADA'DA HER SALI SİNEMA KEYFİ

2017 yılından bu yana düzenlenen Yapı Kredi bomontiada gösterimleri bu yıl 21 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında her salı akşamı gerçekleştirilecek.

Gösterim programı ise şöyle:

21 Temmuz: DJ Ahmet

28 Temmuz: Wonka

4 Ağustos: The Fabelmans

11 Ağustos: IF

18 Ağustos: Instant Family

25 Ağustos: Lion

1 Eylül: Tetris

8 Eylül: Finch

PARİBU ART'TA HER PERŞEMBE FARKLI FİLM

Terminal Kadıköy'de yer alan Paribu Art'taki açık hava gösterimleri ise 23 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında her perşembe düzenlenecek.

Program kapsamında izleyiciler şu filmlerle buluşacak:

23 Temmuz: One Battle After Another

30 Temmuz: Tetris

6 Ağustos: Finch

13 Ağustos: Lion

20 Ağustos: Barbie

27 Ağustos: Materialists

3 Eylül: Interstellar

10 Eylül: The Drama

TV+, yaz boyunca düzenleyeceği Açık Hava Sinema Geceleri ile sinemaseverlere yıldızların altında film izleme deneyimi sunmayı hedefliyor.