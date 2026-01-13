Konuya ilişkin olarak TV 8 Yayıncılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, şirket yönetim kurulunun 09.01.2026 tarihli kararı doğrultusunda; yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik, halka arz edilmeksizin azami 1.200.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 13.01.2026 tarihinde SPK’ya başvurunun gerçekleştirildiği ifade edildi.
TV 8 Yayıncılık 1,2 milyar liralık ihraç için SPK'ya başvurdu
TV 8 Yayıncılık, toplam 1,2 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi