Konuya ilişkin olarak TV 8 Yayıncılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, şirket yönetim kurulunun 09.01.2026 tarihli kararı doğrultusunda; yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik, halka arz edilmeksizin azami 1.200.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 13.01.2026 tarihinde SPK’ya başvurunun gerçekleştirildiği ifade edildi.