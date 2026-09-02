Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, ilçenin en eski yerleşim dokusunu taşıyan 40 Pafta’da temizlik hizmetini daha düzenli hale getirmek için 4 kişilik yeni bir ekip oluşturdu. Tamamı kadın personelden oluşan ekip, Cami ve Postane mahallelerini kapsayan bölgede her gün cadde ve sokakları temizleyecek. Mesai sabah 06.30’da başlayacak, 15.30’a kadar sürecek.

Tuzla’nın köyiçi olarak da bilinen 40 Pafta bölgesi, tarihi yapıları ve geleneksel sokak düzeniyle ilçenin önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor. Bölge, 1993 yılında kentsel sit alanı, 1998 yılında üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

2006’da da yenileme alanı kapsamına alındı. Dar sokaklar, eski konutlar, tarihi çeşmeler ve küçük meydanlar bu dokunun omurgasını oluşturuyor. Bu nedenle temizlik yalnızca hijyen değil, aynı zamanda koruma meselesi olarak görülüyor. Ağır araçların ve gelişigüzel müdahalenin tarihi zemin ile cepheleri zedelememesi için sahada daha sürekli ve dikkatli bir ekip ihtiyacı doğdu.



Tuzla Belediyesi önceki yıllarda bu bölgede tarihi yapıların restorasyonu, tarihi çeşmelerin yenilenmesi ve kentsel tasarıma yönelik düzenlemeler gerçekleştirdi. Koruma kurullarının denetimindeki alanda sivil mimarlık örnekleri, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına uzanan evler ve parsel düzeni ayrı bir titizlik gerektiriyor. Bölge, düzenlenen kültürel etkinliklerle ilçe sakinlerinin buluşma noktalarından biri haline geldi. Yeni ekibin görevi, bu görünürlüğü günlük bakımla kalıcı kılmak.

Personel, Cami ve Postane mahallelerindeki cadde ve sokaklarda her gün süpürme, çöp toplama ve meydan temizliğini yürütecek. Erken saatlerde başlayan mesai, esnaf açılmadan ve yaya trafiği artmadan sokakların toparlanmasını hedefliyor. Belediye ilçe genelinde 17 mahallede cadde-sokak süpürme hizmeti verirken, 40 Pafta için ayrı ve sabit bir ekibin kurulması sit alanının özel statüsüne bağlanıyor. Dar sokaklarda büyük temizlik araçlarının manevrası sınırlı olduğu için yaya tempo ve el işçiliği daha belirleyici olacak.

Göreve başlayan personelden biri, “Çok mutluyum, başkanıma çok teşekkür ederim. Bugün işbaşı yaptım, meydanda temizlik işine başladım. Bu proje çok güzel olmuş. Başkanımıza böyle güzel bir işi kadınlara sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.



Ekipteki bir başka personel ise, “Bu projeyi duyunca çok sevindim ve katılmak istedim. Yeni bir deneyim, yeni bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla sahada çalışmamızı yaptık. Çok memnun ve mutlu olduk. İnşallah daha da ileriye götürürüz. Yeni arkadaşlar ediniriz, daha temiz bir çevre için hep birlikte çalışırız. Bu imkânı bize sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yeni ekibin kadın personelden kurulması, belediyenin hem istihdam hem de mahalle ölçekli hizmet mesajını güçlendiriyor. Tarihi merkezde gün boyu yaya dolaşımının yoğun olması, esnaf ve sakinlerle yüz yüze ilişkinin de ekibin işinin parçası olacağını gösteriyor. Personelin ilk gün ifadeleri, işe başlamanın yalnızca temizlik değil, görünür bir kamusal görev olarak da karşılandığını ortaya koyuyor.

Belediye, yeni ekiple birlikte 40 Pafta’da günlük temizlik çalışmalarını düzenli sürdürecek. Hedef, sit alanındaki dar sokakların çöp, yaprak ve yaya izinden arındırılması, çeşme çevreleri ile küçük meydanların sürekli bakımı ve kültürel etkinlik günlerinde daha hazır bir zemin bırakılması