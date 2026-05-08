Yeni nesil teknolojiyle birlikte park ve bahçe bakımlarında personel ihtiyacı 5’te 1 oranına düşerken, çalışma hızı ve sürekliliğinde ciddi bir ivme yakalandı. Robotların en dikkat çeken özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Eğimli Arazi Performansı: Zorlu ve meyilli zeminlerde etkin çalışma kabiliyeti.

Akıllı Güvenlik Sistemi: Taş veya sert cisimlerle temas halinde kendini otomatik olarak kilitleme özelliği.

Pratik Kullanım: Hızlı öğrenme süreci ve kolay komuta imkânı.

Başkan Bingöl: "Çalışmalarımızı Kesintisiz Sürdürüyoruz"

Yeni sistemi yerinde inceleyen ve robotu bizzat deneyimleyen Başkan Eren Ali Bingöl, teknolojik dönüşümün önemine dikkat çekti. Bingöl, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün araç filosuna dahil ettiğimiz bu robotlarla Tuzla’mızın yeşil alanlarını daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde güzelleştireceğiz. Kolay kullanımı ve güçlü iş kapasitesi sayesinde bakım süreçlerimizi modernize ediyoruz."