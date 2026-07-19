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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz’da Mimar Sinan Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen adresi dron desteğiyle takibe aldı.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler, eve girmeye çalışan S.A. (20) ile E.Y. (29) isimli şüphelileri durdurarak gözaltına aldı. Üst aramasında şüphelilerin üzerinden 6 bin 815 lira ele geçirildi.

Operasyon sırasında adrese gelen M.Ç. (20) de yakalandı. Şüpheli, ifadesinde uyuşturucu temin etmek amacıyla eve geldiğini söyledi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 14 bin 900 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, E.Y. ve M.Ç. ise serbest bırakıldı.

Tuzla’da gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.