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Kaynak: DHA

İstanbul Tuzla’ya bağlı İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi’nde, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, hareket halinde bulunan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yan yattı.

SÜRÜCÜ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, ilk sağlık müdahalesinin ardından sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK KİLİTLENDİ!

Kaza sebebiyle, sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.