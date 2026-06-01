Tuzla Fatih Mahallesi TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan Fatih Yılmaz idaresindeki 34 FA 0727 plakalı otomobil, Orhanlı Gişeleri'ne giriş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, gişelerde bulunan beton bariyere şiddetli bir şekilde çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Polis ekipleri olası bir başka kazayı önlemek amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan sürücü Fatih Yılmaz'ı yoğun çalışmalar sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafik Normale Döndü Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu ve gişeler bölgesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni morga kaldırılırken, kazaya karışan lüks otomobilin çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.