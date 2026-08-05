Kaynak: Haber Merkezi

CHP'den belediye başkanı seçilen Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün AKP'ye geçmesi protesto edildi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekilleri Ali Gökçek ve Cemal Enginyurt'un da katıldığı yürüyüşte "Millet İradesine Saygı" pankartı taşındı.

Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Çelik, "Millet iradesine 103 yıllık tarihte görülmemiş saldırılar gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Çelik'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye'yi yönetemiyorlar baskıyla yönetmek istiyorlar. Ama dimdik ayakta duran Ekrem İmamoğlu var. Belediye başkanlarımız var. AKP'ye katılacağıma paşa paşa yatarım diyen Fatma Kaplan Hürriyet var.

Ya rozet ya kelepçe baskısına boyun eğenler ne yaptılar? Biri diyor ki 'Beni çocuğumla tehdit ettiler.' Diğeri ilçe başkanına 'Katılmazsan tutuklarız diyorlar, ne yaparsın?' bizim ilçe başkanımız da 'Yatarım o zaman' diyor. Cevabı ne? Bekara karı boşamak kolay! Bir kere küçük çocukları var. Daha genç. Ama kabul etmez. Tuzla'da, Şile'de, Çekmeköy'de korkuyla iradeyi satanlar, başları önde yürüyecekler. Rahat uyuyamayacaklar. Vicdanları izin vermeyecek.

Burada birileri zenginleşmiş, burada birileri milletin yeşil alanlarına çökmüş, burada birileri 40 milyarlık bir imar rantı ortaya çıkartmış. Ve yüzlerce kaçak yapı inşa edilmiş. Şimdi, bu konu bize geldiğinde, ilk geldiğinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel konuyu dinledikten sonra dedi ki: "Burada büyük bir imar yolsuzluğu var.

Bunu AK Parti döneminde yapılan bir iş olduğu için Ankara’da Mecliste, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden çözülmeli." Hani diyor ya: "Ben Tuzla’da mağdurun derdini çözüyorum." Oraya geleceğiz, oraya geleceğiz. Transfere, ihanete vatandaşı ortak etmeye çalışıyor, oraya geleceğiz.

Şimdi, çözüm için bütün girişimlerde bulunduk. Genel Başkanımız Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan, Kendisi, Genel Başkan Yardımcımız, İmar Komisyonu Başkanımız kalktı gittiler; Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın masasına oturdular. Dediler ki: "Sizin döneminizde böyle bir yolsuzluk var, 40 milyarlık kamu zararı var. Bu işi çözün" dediler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı "Ben bu yükün altına girmem" dedi. Ve Tuzla Belediye Başkanı geri döndü, "Bu işi İBB çözsün." Kardeşim İBB 40 milyarlık yolsuzluğun altına, hırsızlığın altına niye imza atsın? Neden imza atsın? Tuzla'da dernek dernek, kapı kapı, sokak sokak gezip İBB'yi karalamaya çalıştı.

"İBB bu işi çözmüyor, İBB bu işi çözmüyor..." İBB vatandaşın her türlü sorununu çözer. Oraya geleceğiz. Ama İBB hırsızın, yolsuzun, uğursuzun arkasında durmaz kardeşim! Buradan sana açık açık söylüyoruz. Bugün soruyor; bugün sosyal medya üzerinden Nuri Aslan'a bir soru yöneltmiş. Sorduğu soru şu: "2019'la 24 arası bu işler vardı, neden tespit etmediniz?" diyor. Ey Tuzla Belediye Başkanı! "2019'la 24 arası neden İBB tespit etmemiş?" diyorsun ya; sen de buranın ilçe başkanıydın, niye götürmedin İBB'ye işi?

2019'la 24 arası niye götürmedin işi İBB'ye? Sen burada yaşıyorsun, buranın ilçe başkanıydın. İlçe başkanı olduğun için belediye başkanı seçildin. İlçe başkanı olduğun için bütün herkes arkanda durdu, seni belediye başkan adayı yaptı.

Niye bu konuyu götürmedin o zaman 2019'la 24 arası? Bir başka şey; ihanete şöyle bir kılıf uydurmaya çalışıyor: "Burada" diyor, "konut mağdurları var. Onların elektriği kesilir, suyu kesilir, şöyle olur, böyle olur..." İBB'yi de vatandaşla karşı karşıya getirip vatandaşın önüne atmaya çalışıyor.

Şimdi; burada önceki belediye başkanı, bugün bu işe ortak olan belediye başkanı, oradaki noter, rantı paylaşanlar ayrı; o dairelerde oturan masum vatandaşlar ayrı! Buradan söylüyoruz; soruyor ya "İBB mağdur eder mi?" diye. İBB Tuzla'da yaşayan hiçbir insanı, o konutları satın alan masum insanların hiçbirisini mağdur etmez, etmeyecek!

Ama hırsızlığa da ortak olmayacak kardeşim! Hırsızlığa da ortak olmayacak! Yolsuzluğa da ortak olmayacak! İhanete de ortak olmayacak! Bunu da böyle bilesın! Şimdi, son olarak şunları da ifade etmek isterim: Hem "Çocuğum tutuklanır" diyen Anadolu Yakası'ndaki diğer belediye başkanlarına, kendi tutuklanma korkusu yaşayan belediye başkanlarına... Çekmeköy, Şile, Tuzla belediye başkanlarına...

Şunu söylüyoruz: Tuzla'nın, Şile'nin, Çekmeköy'ün hakkı size helal değildir! Tuzla halkının, Çekmeköy halkının, Şile halkının hakkı size helal değildir! 12 metrekarede direnen yol arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın hakkı size helal değildir!

İlçe başkanımız burada, ilçe başkanlarım burada. Sokak sokak sizin için oy toplayan, sizin kazanmanız için sandıkların başında duran örgütümüzün hakkı size helal değildir!"