Sertdemir’in cenazesinin, Şakirin Camii’nde kılınacak namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada, genç yaşta gelen bu kaybın derin bir üzüntü yarattığı ifade edilerek, “Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir’i çok erken yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz” denildi.

TuzBiber Komedi Kulübü ise yayımladığı mesajda, Sertdemir’in kulübün ilk günlerinden bu yana önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşımız, dostumuz ve değerli komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.