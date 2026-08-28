Tuzak büyük, yöntem şeytani: ‘Masöz’ tuzağı çökertildi

Şüphelilerin bu yöntemle ağlarına dahil ettikleri kadınları pazarladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ağlarına düşürdükleri bazı kadınların adına yüksek miktarda kredi çektikleri, bu sayede mağdurların gitmelerini engellemeye çalıştıkları da öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca internette sahte kadın resimleriyle oluşturdukları profiller üzerinden müşteri aradıkları da ortaya çıktı.