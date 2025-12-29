Robot teknolojisi her geçen gün yeni bir çığır açarken uzun süredir nano boyutlardaki robotların neler yapabileceği teorik düzeyde tartışıyordu. Ancak ABD’de bilim insanlarının yaptığı bir çalışma teorik düzeyde konuşulanları gerçeğe dönüştürdü.

Pensilvanya Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nin yaptığı ortak çalışmada tuz tanesinden daha ufak boyutta robot geliştirildi. Bu robot dünyanın en küçük otonom robotu olarak tarihe geçti.

Geliştirilen minik robot bir bağlantı kablosuna, harici cihaza ya da manyetik alana ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor. Tuz tanesinden daha ufak boyutlardaki robotun mevcut mikro robotlardan 10 bin kat daha küçük olduğunun altı çizildi.

Her biri yalnızca birkaç sent maliyetle üretilebilen robotlar, hareket edebiliyor, çevresel verileri algılayabiliyor, basit hesaplamalar yapabiliyor ve dışarıdan herhangi bir kontrol sinyali olmadan çevreye tepki verebiliyor.

NASIL HAREKET EDİYORLAR?

Çok küçük boyutlardaki robotların hareket kabiliyeti geleneksel robot üretiminde kullanılan uzuvlarla sağlanmıyor. Çünkü robotların boyutu çok küçük seviyelere gelince fiziksel kısıtları nedeniyle çok kolay kırılabiliyor. Araştırmayı gerçekleştiren mühendisler küçük dişliler veya kürekler kullanmak yerine, her robot çevresindeki sıvıdaki iyonları indüklenen elektrik alanları aracılığıyla manipüle ediyor. Bu iyonlar daha sonra yakındaki su moleküllerini iterek robotu sıvının içinde hareket ettiriyor.

Oluşturulan bu alanı ayarlayarak, robotlar karmaşık yörüngelerde hareket edebilir ve bir balık sürüsü gibi koordineli bir şekilde hareket ederek saniyede yaklaşık bir vücut uzunluğuna ulaşabilirler.

HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

Robot teknolojisinde yeni bir eşiğin aşılmasını sağlayan robot farklı alanlarda kullanılabilecek. Araştırmacılar, tek hücrelerin sağlığını izlemekten mikro ölçekli makinelerin yapımına yardımcı olmaya kadar uzanan potansiyel kullanım alanları öngörüyorlar. Robotlar birçok mikroorganizma ile aynı boyut aralığında çalıştığı için, bir gün geleneksel robotların erişemediği doku ortamlarında veya mikroskobik üretim hatlarında gezinebilecekler.

Söz konusu çalışma yakın zamanda “Science Robotics” ve “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergilerinde yayınlandı.