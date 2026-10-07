Kaynak: İHA

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Tuz Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla göl yüzeyinde farklı şekillerde tuz oluşumları meydana geldi. Mantar görünümlü kütleler ve kristalleşen tuz tabakaları, özellikle gün batımında ortaya çıkan manzarayla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Bembeyaz tuz tabakası üzerinde yürüyen ziyaretçiler, oluşan görüntünün kendilerine kar üzerinde yürüyor hissi verdiğini belirtirken, bazı bölgelerdeki tuz oluşumlarının Pamukkale travertenlerini andırması da dikkat çekiyor. Gün batımını Tuz Gölü'nde karşılayan ziyaretçiler, göl üzerinde yürüyerek fotoğraf çektiriyor.



Tuz Gölü'nü gezmek için gelen Dursun Altan, suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntünün kendisini etkilediğini belirterek, "Eskil Tuz Gölü kenarındayız, burayı gezmeye geldik. Suların çekilmesiyle birlikte harika bir görüntü oluşmuş. Kristalleşme ve kar yağmış gibi bir manzara var. Pamukkale'deki travertenleri andıran bu yapı gerçekten çok hoşumuza gitti. Burası, hayatınızda unutamayacağınız hatıralardan biri olarak kalacaktır. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

Arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için Tuz Gölü'ne gelen Cansu Elik ise göl yüzeyindeki farklı oluşumların dikkatini çektiğini ifade ederek, "Buraya arkadaşımla birlikte yürüyüş yapmaya geldik. Ortada mantara benzeyen çok farklı tuz oluşumları var. Burası gayet güzel, herkese tavsiye ediyorum. Sanki karın üzerinde yürüyormuşum gibi bir his veriyor ve burası Pamukkale'yi de çok andırıyor" diye konuştu.