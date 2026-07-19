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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde gerçekleştirilen koruma faaliyetleri sonucunda, bu yıl flamingoların üreme oranında son 5 senenin en yüksek verisine ulaşıldı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alandan çekilen görüntüleri paylaştı. Göldeki nüfusun arttığını vurgulayan Bakan Kurum, koruma altındaki sahada son 5 yılın en yüksek yavru sayısının kaydedildiğini belirterek, 12 bin 800 flamingo yavrusunun Tuz Gölü’nde hayata gözlerini açtığını ifade etti.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, flamingoların yaşam mücadelesinde kritik bir role sahip olan tatlı su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2022 yılında bölgede su kuyusu açılmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan su sıkıntılarına karşı, yavruların büyüdüğü kreş alanına bu kuyudan su aktarımı sağlanmıştı. Bu yıl ise mevsimsel yağışların yeterli düzeyde seyretmesi sebebiyle suni bir su takviyesine ihtiyaç duyulmadı.

Tuz Gölü'nün tuzcul sulak alan yapısıyla flamingolar için eşsiz bir yaşam alanı sunduğunu belirten Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Dairesi Başkanı Mustafa Uzun, bölgenin özel statüyle korunduğunu hatırlattı. Sahada sadece kuşların değil, nesli tehlikedeki tüm bitki ve hayvan türlerinin de gözetim altında olduğunu aktaran Uzun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar olması gereken seviyelerde. Bu nedenle bu yıl yavru sayıları son 5 yıl içerisinde görülen en üst seviyelere ulaştı. Yaklaşık 12 bin 800 yavrumuzu projemizde görevli olan akademisyen hocalarımız ve teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde tespit ettik. Yavruların beslenme noktasında da hiçbir eksiğimiz yok. Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz."