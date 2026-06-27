Kaynak: İHA

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, yaz mevsiminin etkisiyle dikkat çekici bir görünüme kavuştu. Artan hava sıcaklığı ve buharlaşmanın etkisiyle gölde yaşayan algler ile çeşitli mikroorganizmaların salgıladığı pigmentler, göl suyunun pembe ve yer yer kırmızı tonlara dönüşmesine neden oldu.

Doğal süreç sonucu ortaya çıkan renk değişimi, gölün eşsiz manzarasını daha da dikkat çekici hale getirirken, bölge dronla görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tuz Gölü, aynı zamanda flamingoların kuluçkaya yattığı ve beslendiği en önemli sulak alanlardan biri olma özelliğini taşıyor. Gölde bulunan algler, flamingolar için önemli besin kaynakları arasında yer alıyor.

"TAMAMEN DOĞAL BİR SÜREÇ"

Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, pembe rengin tamamen doğal bir olay olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, yaz aylarında artan sıcaklık ve buharlaşmaya bağlı olarak kırmızı ve pembe renge bürünmektedir. Bu durum, gölde yaşayan canlıların aşırı sıcaklık ve yükselen tuz oranına karşı kendilerini korumak amacıyla salgıladıkları pigmentlerden kaynaklanıyor. Göldeki en yaygın mikroorganizmalar alglerdir ve bunlar aynı zamanda flamingolar için de önemli bir besin kaynağıdır" dedi.