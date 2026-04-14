Çankırı Belediyesi’nin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle 18 Mayıs 2024’te ilk seferini yapan Turistik Tuz Ekspresi, deneme turları dahil bugüne kadar Ankara’dan Çankırı’ya 54 sefer gerçekleştirdi. Geçen yılın son seferini 22 Kasım’da yapan tren, Türkiye’nin çeşitli illerinden bugüne kadar yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı’ya getirdi.

18 Nisan’da başlayıp 28 Kasım’da sona erecek yeni sezonda da 24 sefer düzenleyecek olan Turistik Tuz Ekspresi’nin Çankırı turizmine katkı sağlamaya devam etmesi hedefleniyor.

Çankırı Belediyesi Proje Koordinatörü Fatih Eroğlu yaptığı açıklamada, 2026 yılı Turistik Tuz Ekspresi planlamasını tamamladıklarını belirtti. Tren sabah Ankara’dan hareket edip aynı gün akşam dönüş yapacak.

Eroğlu, "Ziyaretçilerimiz, Çankırı yöresel halk oyunlarıyla karşılandıktan sonra Tuz Mağarası'na hareket edilecek. Daha sonra Çankırı'nın tarihi turistik mekanları, tarihi çarşıları, sokakları ziyaret edilerek tura devam edecekler." dedi.Turistik Tuz Ekspresi’nin kent ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayan Eroğlu, özellikle ziyaretçilerin yapacağı alışverişin esnafa fayda sağlayacağını ifade etti.

Eroğlu, trenin 250 yolcu kapasiteli olduğunu ve yeni sezonda 24 seferle 6 bin misafiri ağırlamayı planladıklarını kaydetti."Turistik Tuz Ekspresi'ni Ankara'ya yakın ya da İstanbul'daki misafirlerimiz tercih eder diye düşünürken Kayseri'den, Antalya'dan, Yalova'dan, Eskişehir'den, İzmir'den tren deneyimi yaşamak isteyen turistlerimiz de tercih etmeye başladı. Bu yıl Türkiye'nin farklı illerinden 16 acenteyi ağırladık. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz olacak bu dönemde. Sadece Turistik Tuz Ekspresi'nin misafirleri değil, bu acenteler hafta sonları otobüslerle de Çankırı'yı, Tuz Mağarası'nı ziyarete gelmeye başladı." diye konuştu.

Eroğlu, ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yeni rota olarak 200 yıllık kilimlerin sergilendiği Kilim Müzesi’ni hizmete açtıklarını sözlerine ekledi.