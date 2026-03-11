Cezaevinde zor şartlar altında ve korku içinde yaşadığını söyleyen Sırrı Küçük, kaldığı koğuşta bir hükümlünün, başka bir hükümlünün boğazını kestiğini dile getirdi. "Benim bir tane kavgam bile yok ama ben bu hükümlülerle aynı koğuşta kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Sırrı Küçük'ün savunmasından ilgilli kısım şöyle:

Benim kaldığım koğuşta bir çok kavgaya şahit oldum. Söz dalaşı gibi değil. Sabah tartışan 2 tane hükümlünün birbirinin kafasında bardak kırdığına şahit oldum. Başka bir hükümlü bir mahkumun boğazını kesti hem de iki kez. Benim bir tane kavgam yok ama ben bu hükümlülerle kalıyorum. Ben cezaevinde geldiğimde 74 kiloydum şimdi 59 kiloyum. Bu kavgalar sonrasında günlerce korkudan yemek yiyemedim.

Burada binlerce vatandaş var. Kolluk kuvvetleri burada. Sizler de buradasınız. Burada bulunan kişiler gelecekte burada benimle baz verdiği için tutuklanabilir mi? Böyle bir şeyin olmaması lazım. Ben de Başak Petrol’de baz verdim diye tutuklandım. Eşimin 2027 yılında benimle Silivri’de baz vermesi nedeniyle gözaltına alınmayacağını kim söyleyebilir."