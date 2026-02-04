TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rolü olan egzoz gazı emisyon ölçümü, araç muayene sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak zorunlu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerde, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 TL, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 TL'yi bulan idari para cezası kesiyor.

Egzos ölçümünün bulunmaması, periyodik araç muayenesi kapsamında "ağır kusur" olarak değerlendirilerek ve egzos ölçümü olmayan araçlar muayeneden geçemiyor.

Mevzuata göre, araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda olmak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.

218 SABİT İSTASYONDA HİZMET VERİLİYOR

TÜVTÜRK, Türkiye genelindeki 218 sabit istasyonda uluslararası standartlara uygun hizmet veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uygulama motor, yakıt ve egzoz sonrası arıtma sistemlerinin teknik yeterliliği ve çevre mevzuatına uygunluğunu değerlendirilirken, yüksek emisyonlu araçların trafikte yer almasının önüne geçilmesine ve hava kalitesinin korunmasını hedefliyor.

TÜVTÜRK, 2008'den beri Türkiye'de trafik güvenliğini artırmak için araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetleriyle güvenli ulaşıma katkı sağlıyor.