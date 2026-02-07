TÜVTÜRK istasyonunda çıkan bir tartışma sonrası polis memuru M.O.K., dövülerek öldürülmüştü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanırken bir kişi hakkında adli kontrol talebi verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2 Şubat 2026 tarihinde Yenimahalle'de bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana gelen ve polis memuru olan M.O.K.'nin daha sonradan hayatını kaybetmesine sebebiyet veren yaralama olayıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheliler S.A. ve M.Y. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, şüpheli Y.K. hakkında ise adli kontrol uygulanmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.