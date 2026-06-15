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Kaynak: AA

Türkiye genelinde araç muayene hizmeti sunan TÜVTÜRK, organizasyon yapısını güçlendirmeye yönelik üst düzey atamalar gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aykut Uğur Özkan Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), Ümit Durgu ise Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörü olarak göreve başladı.

CFO GÖREVİNE AYKUT UĞUR ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Aykut Uğur Özkan’ın, bağımsız denetim, varlık yönetimi ve havacılık başta olmak üzere farklı sektörlerde 15 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Kariyeri boyunca finansal planlama, bütçe yönetimi, yatırım analizleri, şirket değerleme ile birleşme ve satın alma süreçlerinde aktif rol alan Özkan, 2019 yılından bu yana TÜVTÜRK ve grup şirketlerinde finans, hazine, bütçe ve raporlama, muhasebe ve satın alma fonksiyonlarını yönetiyordu.

Özkan, yeni görevinde şirketin finansal stratejisi ile mali planlama ve raporlama süreçlerinden sorumlu olacak.

RİSK VE GÜVENLİKTE ÜMİT DURGU DÖNEMİ

Kuleli Askeri Lisesi ve Hava Harp Okulu Havacılık ve Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümit Durgu, Yeditepe Üniversitesi’nde Yakın Çağ Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Güvenlik stratejileri, kurumsal risk ve kriz yönetimi ile operasyonel güvenlik alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Durgu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ardından Getir, DHL, Zorlu Holding, Securitas ve Çırağan Palace Kempinski gibi kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulundu.

Durgu, yeni görevinde TÜVTÜRK’ün kurumsal risk yönetimi, güvenlik stratejileri, kriz yönetimi, iş sürekliliği ve HSSE süreçlerinden sorumlu olacak.

STRATEJİK BÜYÜME VE VERİMLİLİK VURGUSU

TÜVTÜRK’ün yaptığı bu atamaların, şirketin finansal sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.