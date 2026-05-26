Araç sahiplerinin periyodik olarak yaptırmak zorunda olduğu TÜVTÜRK'teki muayene ücretleri, bütçeleri zorlayan seviyelere ulaştı.
TÜVTÜRK'te araç muayene ücretlerine 900 liralık zam yolda: Tarih bile verildi
10 dakikalık araç muayenesi esnafın ve vatandaşın cebini yakarken, istasyonlardaki kredi kartı komisyonu krizi Meclis gündemine taşındı. Milletvekili Melih Meriç, "Cebinde nakit taşımayan cezalandırılıyor" diyerek tepki gösterirken, sürücüleri üzecek 2027 zam senaryosunu da verdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yaklaşık 10 dakika süren kontroller için istenen fahiş rakamlar esnafın ve vatandaşın tepkisini çekerken, kredi kartı ödemelerinde tahsil edilen "ek komisyon/hizmet bedeli" tartışmaları yeniden Meclis gündemine taşındı.
Öte yandan, 1 Ocak 2027 itibarıyla muayene ücretlerine fahiş bir zammın daha yansıyacağı hesaplandı.
Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre, araç muayene istasyonlarında güncel tarife ve önümüzdeki döneme ait zam öngörüleri belirlendi.
Mevcut tarife kapsamında araç türlerine göre muayene istasyonlarında nakit ya da kartla ödenen net ücretler ve ek masraflar şöyle:
|
Araç Türü / Hizmet
|
Güncel Muayene Ücreti
|
Otomobil, Minibüs, Kamyonet
|
3.288 TL
|
Kamyon, Otobüs, Çekici
|
4.446 TL
|
Çiftçi Traktörü, Motosiklet
|
1.657 TL
|
Egzoz Emisyon Ölçüm Bedeli
|
460 TL
Bir binek otomobilin zorunlu periyodik muayenesi ile egzoz emisyon ölçümü birlikte yapıldığında, sürücülerin cebinden tek seferde 3.748 TL çıkıyor. Kredi kartı farkı da eklendiğinde bu tutar doğrudan 4 bin lira sınırını aşıyor.
Araç muayenelerindeki tekel konumunda olan TÜVTÜRK’ün kredi kartıyla yapılan işlemlere yansıttığı ek fark, siyasetin de sert tepkisine neden oldu. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, nakit taşımayan vatandaşın adeta cezalandırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu istasyonlar vatandaşın ve esnafın cebini sömüren birer rızık düşmanına dönüştü. Bugün bir aracın muayenesi için 4 bin lira civarı para ödeniyor. Vatandaşa adeta 'Cebinde nakit taşıyacaksın, yoksa seni cezalandırırım' deniliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen uygulanan bu kart komisyonu zulmüne neden göz yumuluyor? Bu haksız uygulamalara artık dur denilmesi lazım."
Eleştirilerin odağındaki TÜVTÜRK ise yaptığı açıklamalarda, kredi kartı işlemlerinde tahsil edilen ek tutarın doğrudan hizmet sağlayıcı aracı firma (ödeme kuruluşu) tarafından belirlendiğini ve bu bedelin ödeme tutarına eklenmesinin yasal olduğunu savunuyor. Ancak tüketici hakem heyetleri ve mahkemeler, son dönemde bu komisyonların mevzuata aykırı olduğuna hükmederek kesintilerin vatandaşa iade edilmesi yönünde emsal kararlar vermeye devam ediyor.
Sürücüleri asıl zorlayacak gelişme ise önümüzdeki yılın başında yaşanacak. Yeniden değerleme oranları ve enflasyon beklentileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; 1 Ocak 2027 itibarıyla araç muayene ücretlerine 700 ila 900 lira arasında yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Ayrıca zorunlu egzoz emisyon ölçüm bedeline de en az 95 liralık bir artışın yansıyacağı öngörülüyor. Bu durum, önümüzdeki yıl bir otomobil muayenesinin toplam maliyetinin net olarak 4.500 TL barajını aşacağını gösteriyor.