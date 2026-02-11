Ankara'da görev yapan polis memuru (44), otomobilini rutin muayeneye götürdüğü TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan tartışma ve arbede sonucu darp edildi.

Beyin kanaması geçiren Keskin, hastanede 3 gün süren tedaviye rağmen 6 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olay, büyük üzüntü ve tepki yarattı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, resmi X hesabından olaya sert tepki gösterdi.

Araç muayene istasyonunun önünde çekilen videoda Sarıgül, "Gidiyorsun dokunuyorsun bu ayna diye 4 bin lira para alıyorlar. Bir de dayak atıyorlar biliyor musunuz? Bu yetmiyor emniyet mensubumuzu katlediyorlar" diyerek öfkesini dile getirdi.

TÜVTÜRK yetkilileri ise olay sonrası açıklama yaparak, olayın tespit edilmesi üzerine ilgili çalışanın iş akdinin feshedildiğini, kamuoyunun adli sürecin sonuçlarına göre bilgilendirileceğini belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bazı şüpheliler tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.