Son günlerde Türkiye gündemini sarsan TÜVTÜRK faciası yalnızca bir öfke patlaması değil; uzun yıllardır biriken rahatsızlığın patlak vermesidir. Araç muayenesi adı altında toplumda kabuk bağlamış bir yara var: Devlete, sürücüye ve toplumun makul beklentilerine rağmen hizmet kalitesinin düşüklüğü, aşırı ücret politikaları ve personel davranışlarındaki bozulma bugün yaşanan acı olayların temel zemini oldu.

Bir Polisin Ölümü ve TÜVTÜRK’ün açıklaması

2 Şubat 2026 tarihinde Ankara Yenimahalle’de rutin araç muayenesi için TÜVTÜRK istasyonuna giden polis memuru Melih Okan Keskin’in otomobilindeki stop lambası muayeneden geçmemesine neden oldu. İddiaya göre bu basit teknik kusur, aracı muayene edenlerle arasında sözlü tartışmaya dönüştü, ardından kısa sürede fiziksel kavgaya ve memurun ağır darp edilmesine yol açtı. Keskin, birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve üç günlük mücadele sonunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bazı istasyon çalışanları tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

TÜVTÜRK tarafından yapılan basın açıklamasında kurum, “hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediğini” belirtti; olayın ardından ilgili çalışanın iş akdinin sonlandırıldığını ve soruşturmaya tam iş birliği içinde devam edildiğini duyurdu. Şirket açıklamasında, yaşananların üzüntü verici olduğu, adli makamların süreci değerlendirdiği ve merhuma başsağlığı dilendiği ifade edildi.

Bu açıklama elbette kurumun kendi adına zorunlu adımıdır. Ancak ücretlerin artırılması, ek ücret tartışmaları ve kamuoyunda yer alan şikâyetler, TÜVTÜRK hakkında toplumda biriken hoşnutsuzluğun yalnızca küçük bir parçasını oluşturuyor.

Kredi Kartı Komisyonu, Ek Ücretler ve Mağduriyet Algısı

Araç muayenesi artık sıradan bir prosedür olmaktan çıkmış durumda. Yıllardır sürücüler, muayene ücretlerinin yüksekliğinden ve bu ücretlerin üzerindeki “ek hizmet bedelleri” ya da kontrolsüzce uygulanan kredi kartı komisyonlarından şikâyet ediyorlar.

2025’te TÜVTÜRK, araç muayene ücretlerini revalüasyon oranıyla yüzde 43.93 oranında artırdı ve bu durum sürücüler arasında büyük tepki yarattı. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında ek ödeme hizmet bedeli tahsil edildiği bilgisi de kamuoyunun tepkisini büyüttü.

Bu ek ücret uygulaması üzerine yüzlerce tüketici mahkeme ve hakem heyetlerine başvurdu; bazı davalarda ek ücretlerin “ayıplı hizmet” olarak değerlendirilmesi ve geri ödenmesine karar verilmesi kamuoyunda geniş yankı buldu. Bir vatandaş, eksik hizmet nedeniyle aldığı ücretin yedi katını tahsil edebildiğini mahkeme yoluyla göstermek zorunda kaldı.

Tüm bu süreç, TÜVTÜRK’ün sunduğu hizmetin sadece araç güvenliğini sağlamadığı, aynı zamanda ekonomik ve psikolojik bir baskı aracı haline geldiği algısını güçlendirdi.

Dolandırıcılık İddiaları ve Rüşvet Operasyonları

TÜVTÜRK’ün adı, yalnızca zorunlu ücret politikalarıyla değil; aynı zamanda çeşitli dolandırıcılık ve usulsüzlük iddialarıyla da anılıyor. Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, bazı TÜVTÜRK çalışanlarının kusurlu araçların rüşvetle muayeneden geçirilmesi iddialarıyla gözaltına alındıkları duyuruldu.

Bu tür operasyonlar, sadece kurumun itibarını sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketicilerin devlete ve denetim mekanizmalarına olan güvenini zedeliyor. Toplum, artık basit bir araç muayenesinin bile arka planda ekonomik çıkar ilişkilerine ve sistemsel suiistimallere sahne olduğunu düşünüyor.

Neden Bu Denli Rahatsızlık?

TÜVTÜRK’ün yok sayamayacağı gerçek, toplumda artık bu kurumun sadece bir hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda sürücüler üzerinde bir baskı unsuru haline geldiği algısıdır. İnsanlar, ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştırdığı bir dönemde:

Aşırı yüksek muayene ücretleri ,

, Kredi kartı ve ek ücret uygulamaları ,

, Randevu sistemindeki karmaşa ve şikâyetler ,

, Usulsüz ve suiistimal iddiaları,

gibi nedenlerle giderek artan bir hoşnutsuzluk duyuyorlar. Bu hoşnutsuzluk, sadece Twitter veya forumlarda dile getirilen şikâyetlerle sınırlı kalmıyor; artık gerçek yaşamda, kanlı bir ölümle sonuçlanan olaylara kadar varıyor.

Unutmamak gerekir ki TÜVTÜRK, Türkiye’de periyodik araç muayene hizmetini sağlayan tek yetkili kuruluştur. Muayene zorunluluğu, trafik güvenliği ve çevre standartları açısından yasal bir gerekliliktir. Araç sahipleri için bu süreç, kaçınılamaz ve mecburidir.

Ancak zorunluluk ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti arasında köprü kurulamıyorsa; bu durumun faturasını sadece bireysel bir çalışan hatasıyla veya istisnai bir olayla açıklamak mümkün değildir.

Ankara’daki elim olay, TÜVTÜRK’ün sadece bir hizmet kurumu olmadığını; aynı zamanda toplumsal duyguların da tetiklendiği bir simge haline geldiğini gösterdi. Basit bir teknik eksiklik yüzünden başlayan tartışma, makro hizmet politikaları, ekonomik baskı ve kurumsal algı zemininde bir patlamaya dönüşebiliyor.

Devlet kurumları ve TÜVTÜRK yönetimi, bu olaydan ders çıkarmalı; hizmet kalitesini, ücret politikasını ve vatandaşla ilişki yönetimini yeniden gözden geçirmelidir. Sürücülerin fikri sadece “mağdur olmak” değil; adil, saygılı ve şeffaf bir hizmet beklentisidir.

Unutulmamalıdır ki zorunlu hizmetler, ancak yüzde yüz meşru, adil ve güvenilir olduklarında toplum tarafından kabul görür; aksi halde küçük bir kıvılcım, büyük yangınlara dönüşür.