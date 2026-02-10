Ankara’daki İvedik TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu önünde toplanan Devlet Memurları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, polis memuru Melih Okan Keskin’in darbedilerek hayatını kaybetmesini protesto etti. Sendika üyeleri istasyon önüne siyah çelenk bıraktı.

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada Keskin’in sivil kıyafetle araç muayenesi için gittiği istasyonda kalabalık bir grup tarafından darbedildiğini belirterek, yaşananların “anlık bir kavga değil, organize bir linç” olduğunu söyledi.

Cengiz, olayın kamu görevlilerine yönelik artan şiddetin vahim bir örneği olduğunu ifade etti.

'TÜVTÜRK KAMULAŞTIRILMALI'

Cengiz, araç muayene sisteminin 2007’den bu yana tekelleştiğini savunarak, TÜVTÜRK’ün kamulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Araç muayene hizmetlerinin ya tamamen kamu eliyle yürütülmesi ya da rekabeti sağlayacak şekilde sıkı denetim altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

Sendika, 15 Ağustos 2027’de başlaması planlanan TURKA sisteminin de yeniden ele alınmasını istedi. Açıklamada, şikâyet gelen istasyonların kapatılması ya da ihalelerinin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

'SIFIR TOLERANS ÇAĞRISI'

Konfederasyon, kamu görevlilerine yönelik şiddetin önlenmesi için cezaların ağırlaştırılmasını ve caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. Açıklamanın sonunda Melih Okan Keskin’e rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatı’na başsağlığı dilekleri iletildi.