TÜVTÜRK'te yaşanan olay sonrası bir polisin hayatını kaybetmesi infial yarattı. Yaşananlar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden biri "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" dedi.

BASKI, DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET

YENİÇAĞ gazetesi yazarı İnanç Uysal, TÜVTÜRK gündemini köşesine taşıdı. Uysal, bugün yaşananların temelinde vatandaşın devletten beklediğinin aksine "hizmet kalitesinin düşüklüğü, aşırı ücret politikaları ve personel davranışlarındaki bozulma" yattığını ifade etti.

Öte yandan köşesinde dolandırıcılık iddialarını ve rüşvet operasyonlarını gündem eden Uysal, "TÜVTÜRK’ün adı, yalnızca zorunlu ücret politikalarıyla değil; aynı zamanda çeşitli dolandırıcılık ve usulsüzlük iddialarıyla da anılıyor. Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, bazı TÜVTÜRK çalışanlarının kusurlu araçların rüşvetle muayeneden geçirilmesi iddialarıyla gözaltına alındıkları duyuruldu" ifadelerini kullandı.

Uysal, TÜVTÜRK'teki rahatsızlıkların kaynağına işaret etti:

TÜVTÜRK’ün yok sayamayacağı gerçek, toplumda artık bu kurumun sadece bir hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda sürücüler üzerinde bir baskı unsuru haline geldiği algısıdır. İnsanlar, ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştırdığı bir dönemde:

Aşırı yüksek muayene ücretleri,

Kredi kartı ve ek ücret uygulamaları,

Randevu sistemindeki karmaşa ve şikâyetler,

Usulsüz ve suiistimal iddiaları,

gibi nedenlerle giderek artan bir hoşnutsuzluk duyuyorlar.

NE OLMUŞTU?

2 Şubat 2026 tarihinde Ankara Yenimahalle’de rutin araç muayenesi için TÜVTÜRK istasyonuna giden polis memuru Melih Okan Keskin’in otomobilindeki stop lambası muayeneden geçmemesine neden oldu.

İddiaya göre bu basit teknik kusur, aracı muayene edenlerle arasında sözlü tartışmaya dönüştü, ardından kısa sürede fiziksel kavgaya ve memurun ağır darp edilmesine yol açtı.

Keskin, birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve üç günlük mücadele sonunda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bazı istasyon çalışanları tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.