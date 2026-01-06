Yeniden değerleme oranına göre TÜVTÜRK, tüm araç gruplarında fiyatlarını yükseltti. Bir araç grubunda fiyatlar tamamen değişti.
TÜVTÜRK araç muayene ücreti sil baştan değişti: İşte yeni fiyatlar
2026 yılı yeni zamlarla geldi. Pek çok kalemde fiyatlar sil baştan değişti. Milyonlarca otomobil sahiplerini ilgilendiren TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine de zam geldi. İşte o hesaplamalar…
Peki bu araç grubun fiyatı ne kadar oldu? 2026 yılı için zorunlu araç muayene ücretlerine yaklaşık yüzde 25 oranında zam yansıtıldı.
BİNEK ARAÇLARDA
Binek araçlarda muayene ücreti 3 bin 288 TL'ye geldi. Zorunlu egzoz emisyon ölçümü için ise 460 TL ödeme gerçekleştiriliyor.
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıta sınıfındaki araçların muayene bedeli 4 bin 446 lira olarak hesaplandı.
Daha küçük motor hacmine sahip motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör sahipleri ise istasyonlarda bin 674 TL'lik bir ödeme gerçekleştirecek.
AĞIR TAŞITLARDA
Binek araçların dışında minibüs, kamyonet ve SUV tipi araçlar da 3 bin 288 TL'lik standart tarife üzerinden işlem olacak. Ağır vasıtalar için ödenecek toplam tutar 5 bin 557 lira oldu.